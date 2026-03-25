Show de Zé Neto & Cristiano em Anápolis é adiado e nova data será definida
Evento estava previsto para abril e era um dos mais aguardados do mês na cidade
O evento Nobel 360, que contaria com apresentação da dupla Zé Neto & Cristiano, não será mais realizado na data prevista em Anápolis.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (25), por meio das redes sociais da organização, que informou o adiamento por questões logísticas relacionadas ao feriado da Semana Santa.
A apresentação estava marcada para o dia 4 de abril e era aguardada por fãs, já que marcaria o retorno da dupla à cidade após um período sem shows no município.
Segundo a produção, uma nova data será divulgada em breve, com a promessa de manter a qualidade e a experiência planejada para o evento.
Em relação aos ingressos, o público terá direito ao reembolso automático em até cinco dias úteis, conforme informado pelos organizadores.
Já quem realizou a compra em dinheiro deverá procurar o ponto de venda para solicitar o estorno, mediante apresentação do bilhete.
A organização também pediu compreensão ao público e reforçou o compromisso de continuar promovendo eventos culturais na região.
Confira a nota:
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