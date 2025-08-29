99Food chega à Aparecida de Goiânia e acirra ‘guerra do delivery’

Disputa tem levado as empresas a buscarem diferenciais para conquistar tanto consumidores quanto entregadores e restaurantes parceiros

Samuel Leão - 29 de agosto de 2025

99 Food chega à Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O cenário da entrega de alimentos em Goiás ganha um novo capítulo com a chegada oficial do 99Food à Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira (29). A plataforma, que já opera em Goiânia há dois meses, expande sua atuação no estado e intensifica a concorrência no setor de delivery.

Desde o dia 29 de agosto de 2025, os moradores de Aparecida de Goiânia têm acesso aos serviços do 99Food, que chega com uma estratégia agressiva de atração de usuários, oferecendo cupons de desconto que somam R$99 em primeiros pedidos. A empresa destaca que sua proposta é centrada no consumidor, aproveitando a expertise da 99 em transporte e pagamentos.

A entrada da gigante chinesa em Aparecida de Goiânia se insere no contexto da crescente ‘guerra do delivery’, disputa que envolve gigantes do setor como iFood e 99Food, além também da Keeta, e que tem levado as empresas a buscarem diferenciais para conquistar tanto consumidores quanto entregadores e restaurantes parceiros.

Recentemente, a intensidade dessa competição foi evidenciada por ações como a realizada pelo iFood em Anápolis, na última quarta-feira (27), quando foi promovida uma ação de troca de bags para entregadores na cidade, visando renovar o equipamento de trabalho dos parceiros.

O evento, que contou com a presença de diversos entregadores, inclusive alguns com bags da concorrência, demonstra a busca das plataformas por fidelização e melhoria das condições de trabalho.

Em Goiânia, onde a operação do 99Food foi lançada há dois meses, a plataforma já superou a marca de 1 milhão de pedidos entregues.