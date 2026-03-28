Esposa é condenada a 30 anos de prisão por mandar matar cartorário de Rubiataba

Luiz Fernando Alves Chaves foi sequestrado em casa, levado no próprio carro e alvejado com 15 tiros em dezembro de 2021

Natália Sezil - 28 de março de 2026

Cartorário Luiz Fernando Alves Chaves tinha 40 anos. (Foto: Reprodução)

Alyssa Martins de Carvalho Chaves foi condenada a 30 anos de prisão por mandar matar o marido, o cartorário Luiz Fernando Alves Chaves, em dezembro de 2021. O casal era de Rubiataba, a 200 km de Goiânia.

A sentença foi proferida em Tribunal do Júri nesta sexta-feira (27). A irmã dela, Aleyna Martins de Carvalho, também foi julgada e condenada a 24 anos, 11 meses e 27 dias. Elas não poderão recorrer em liberdade.

O juiz Liciomar Fernandes da Silva considerou que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O cartorário foi sequestrado enquanto estava em casa, amarrado e levado na própria caminhonete.

Ele foi executado com pelo menos 15 tiros de arma de fogo, alguns pelas costas. O magistrado reconheceu que o homicídio foi praticado com extrema violência e premeditação.

A decisão ainda ressaltou os impactos do crime. Luiz Fernando deixou três filhos, que perderam o pai e tiveram a mãe presa. Alyssa estava detida desde dezembro de 2023, em Aparecida de Goiânia.

Outros envolvidos

Outras cinco pessoas participaram do homicídio e já haviam sido julgadas nos últimos anos. Ana Cláudia da Silva Rosa, amante de Alyssa e também idealizadora do crime, foi condenada a 28 anos, um mês e 12 dias.

Luizmar Francisco Neto, responsável por planejar toda a ação e por entregar chaves da casa, controle do portão e abraçadeiras de plástico aos executores, recebeu pena de 31 anos e seis meses. André Luiz Silva, que recrutou os dois executores e forneceu a arma usada, teve sentença de 24 anos, 11 meses e 27 dias.

Edivan Batista Pereira, responsável por atirar, foi condenado a 41 anos, seis meses e 27 dias. Por fim, Laurindo Lucas Gouveia dos Santos, que dirigiu a caminhonete durante o sequestro, deve cumprir 26 anos, cinco meses e 13 dias.

Relembre

O crime aconteceu em 28 de dezembro de 2021. Luiz Fernando estava sozinho em casa, por volta das 19h, enquanto esposa e filhos tinham ido para a igreja – o que seria incomum por parte da mulher.

O cartorário participava de um curso online quando os suspeitos entraram na residência, o renderam, colocaram-no dentro da própria caminhonete, uma Toyota Hilux, e o levaram até um canavial, onde ele foi alvejado.

Encontrados pela polícia, os dois disseram que levariam a “encomenda” para Anápolis, onde receberiam R$ 5 mil pela morte e outros R$ 5 mil pelo veículo, que seria vendido. Eles deram detalhes do crime e admitiram que a esposa da vítima era a mandante, dizendo que ela queria receber o seguro de vida dele.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!