Fim de 1h de almoço: entenda a lei trabalhista vigente para funcionários CLT

Intervalo de almoço virou tema de debate após mudanças na CLT, mas regras atuais ainda surpreendem trabalhadores e empresas

Gustavo de Souza - 28 de março de 2026

Carteira de trabalho (Foto: Reprodução)

A ideia de que o intervalo de uma hora para almoço acabou no Brasil não corresponde ao que diz a legislação. O direito ao descanso durante a jornada segue garantido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), embora mudanças recentes tenham flexibilizado sua aplicação.

Na prática, o que mudou não foi a existência do intervalo, mas a forma como ele pode ser negociado, o que ainda gera dúvidas entre trabalhadores e empregadores.

O que a CLT garante

O artigo 71 da CLT determina que quem trabalha mais de seis horas por dia deve ter intervalo mínimo de uma hora, podendo chegar a duas. Já jornadas entre quatro e seis horas garantem 15 minutos de pausa.

Esse tempo não é um benefício opcional, mas uma medida de proteção à saúde física e mental do trabalhador.

Quando o intervalo pode ser reduzido

Com a Reforma Trabalhista de 2017, passou a ser possível reduzir o intervalo para até 30 minutos, desde que haja acordo ou convenção coletiva. Ou seja, não pode ser decisão unilateral da empresa.

A legislação também prevê hipóteses específicas de redução autorizada, como em casos com estrutura adequada de refeitório.

Supressão continua sendo ilegal

Eliminar o intervalo ou reduzi-lo de forma irregular pode gerar consequências. O trabalhador pode recorrer à Justiça e exigir o pagamento do período suprimido com acréscimo mínimo de 50%.

Além disso, empresas podem sofrer autuações administrativas por descumprimento da norma.

E no home office?

No trabalho remoto, a regra depende do contrato. Se houver controle de jornada, o intervalo continua obrigatório. Já no modelo por produção ou tarefa, a CLT afasta as regras tradicionais de duração do trabalho.

Essa diferença explica por que nem todo trabalhador em home office segue o mesmo padrão de pausa.

Mais do que obrigação legal

Especialistas apontam que pausas ao longo da jornada ajudam a reduzir estresse, melhorar o foco e evitar sobrecarga. Assim, respeitar o intervalo não é apenas cumprir a lei, mas investir em produtividade e bem-estar.

No fim, o “fim da 1h de almoço” não virou regra — o que existe é uma flexibilização com limites definidos pela legislação.

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