Homem é preso após furtar sacos de abacate e vender por R$ 50 em Anápolis

Suspeito foi localizado no distrito de Interlândia após imagens de segurança flagrarem o crime em propriedade rural

Da Redação - 28 de março de 2026

Suspeito já possui histórico de envolvimento em crimes semelhantes. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência inusitada terminou com um homem, de 38 anos, preso na tarde desta sexta-feira (27), após furtar sacos de abacate em uma propriedade localizada no distrito de Interlândia, em Anápolis.

O caso aconteceu por volta das 15h48, quando o dono da chácara, um homem de 56 anos, acionou a Polícia Militar (PM) ao identificar que alguém havia invadido o local onde cultiva a fruta. Ele ainda informou que possuía imagens de segurança que flagraram toda a ação.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, equipes iniciaram diligências pela região e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois, nas proximidades de uma residência no mesmo distrito.

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e revelou que havia levado cerca de três sacos de abacate, que foram posteriormente vendidos por apenas R$ 50.

Segundo a vítima, o valor pago pelos produtos está muito abaixo do preço de mercado, já que cada caixa da fruta pode variar entre R$ 60 e R$ 80, o que evidencia prejuízo significativo.

O suspeito já possui histórico de envolvimento em crimes semelhantes, sendo considerado reincidente nesse tipo de prática.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com os envolvidos, à delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!