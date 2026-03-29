Receita de catupiry caseiro: barato, fácil de fazer, com gosto igual ao original e super cremoso

Versão feita em casa tem chamado atenção de quem busca praticidade na cozinha sem abrir mão de textura leve e sabor marcante

Layne Brito - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/@eubetoalmeida)

Poucas coisas despertam tanta atenção na cozinha quanto uma receita que une praticidade, economia e resultado surpreendente. Quando o assunto é catupiry, então, a curiosidade cresce ainda mais.

Conhecido pela textura cremosa e pelo sabor suave que combina com massas, tortas, salgados e recheios variados, o ingrediente ganhou uma versão caseira que promete agradar quem quer gastar menos sem abrir mão de um bom resultado.

A proposta tem conquistado espaço justamente por transformar poucos ingredientes em um creme encorpado, brilhante e com aparência de receita profissional.

O preparo chama atenção por ser simples e por dispensar processos complicados, o que faz da dica uma alternativa interessante para quem gosta de colocar a mão na massa e testar versões mais econômicas dentro de casa.

Tudo começa com 1 litro de leite integral. Assim que levantar fervura, o fogo deve ser desligado para a adição de 4 colheres de sopa de vinagre branco ou suco de limão.

A mistura precisa descansar por cerca de cinco minutos, tempo suficiente para o leite talhar bem e formar a base da receita.

Depois disso, basta coar o soro e levar a parte sólida para o processador ou liquidificador.

Nessa etapa, entram meia xícara de leite quente e 2 colheres de sopa de manteiga.

O segredo, segundo a dica, está em bater muito bem ainda quente, até formar um creme liso e uniforme.

Como fazer o catupiry caseiro

O passo a passo é simples:

coloque 1 litro de leite integral em uma panela; assim que levantar fervura, desligue o fogo; adicione 4 colheres de sopa de vinagre branco ou suco de limão; misture levemente e deixe descansar por 5 minutos, até talhar; coe o soro e separe a massinha formada; leve essa parte ao processador ou liquidificador; acrescente meia xícara de leite quente; adicione 2 colheres de sopa de manteiga; bata muito bem até virar um creme liso; volte com a mistura para a panela; junte mais 1 colher de sopa de manteiga e sal a gosto; mexa em fogo baixo até o creme ganhar ponto e começar a desgrudar do fundo; transfira para um recipiente; cubra com plástico filme em contato para não criar película; leve à geladeira por pelo menos 4 horas.

O resultado, segundo a receita, é um creme muito mais econômico do que as versões industrializadas e com textura extremamente cremosa.

O brilho final e a consistência mais firme depois da geladeira ajudam a explicar por que a dica vem chamando atenção entre quem busca alternativas práticas para o dia a dia.

Além de servir como acompanhamento ou recheio, o catupiry caseiro também pode ser usado em receitas salgadas variadas, ampliando ainda mais o apelo da preparação.

Para quem gosta de receitas versáteis e fáceis de reproduzir, a sugestão aparece como uma dessas descobertas que rapidamente ganham espaço no cardápio da semana.

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