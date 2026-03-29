Receita de catupiry caseiro: barato, fácil de fazer, com gosto igual ao original e super cremoso
Versão feita em casa tem chamado atenção de quem busca praticidade na cozinha sem abrir mão de textura leve e sabor marcante
Poucas coisas despertam tanta atenção na cozinha quanto uma receita que une praticidade, economia e resultado surpreendente. Quando o assunto é catupiry, então, a curiosidade cresce ainda mais.
Conhecido pela textura cremosa e pelo sabor suave que combina com massas, tortas, salgados e recheios variados, o ingrediente ganhou uma versão caseira que promete agradar quem quer gastar menos sem abrir mão de um bom resultado.
A proposta tem conquistado espaço justamente por transformar poucos ingredientes em um creme encorpado, brilhante e com aparência de receita profissional.
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O preparo chama atenção por ser simples e por dispensar processos complicados, o que faz da dica uma alternativa interessante para quem gosta de colocar a mão na massa e testar versões mais econômicas dentro de casa.
Tudo começa com 1 litro de leite integral. Assim que levantar fervura, o fogo deve ser desligado para a adição de 4 colheres de sopa de vinagre branco ou suco de limão.
A mistura precisa descansar por cerca de cinco minutos, tempo suficiente para o leite talhar bem e formar a base da receita.
Depois disso, basta coar o soro e levar a parte sólida para o processador ou liquidificador.
Nessa etapa, entram meia xícara de leite quente e 2 colheres de sopa de manteiga.
O segredo, segundo a dica, está em bater muito bem ainda quente, até formar um creme liso e uniforme.
Como fazer o catupiry caseiro
O passo a passo é simples:
- coloque 1 litro de leite integral em uma panela;
- assim que levantar fervura, desligue o fogo;
- adicione 4 colheres de sopa de vinagre branco ou suco de limão;
- misture levemente e deixe descansar por 5 minutos, até talhar;
- coe o soro e separe a massinha formada;
- leve essa parte ao processador ou liquidificador;
- acrescente meia xícara de leite quente;
- adicione 2 colheres de sopa de manteiga;
- bata muito bem até virar um creme liso;
- volte com a mistura para a panela;
- junte mais 1 colher de sopa de manteiga e sal a gosto;
- mexa em fogo baixo até o creme ganhar ponto e começar a desgrudar do fundo;
- transfira para um recipiente;
- cubra com plástico filme em contato para não criar película;
- leve à geladeira por pelo menos 4 horas.
O resultado, segundo a receita, é um creme muito mais econômico do que as versões industrializadas e com textura extremamente cremosa.
O brilho final e a consistência mais firme depois da geladeira ajudam a explicar por que a dica vem chamando atenção entre quem busca alternativas práticas para o dia a dia.
Além de servir como acompanhamento ou recheio, o catupiry caseiro também pode ser usado em receitas salgadas variadas, ampliando ainda mais o apelo da preparação.
Para quem gosta de receitas versáteis e fáceis de reproduzir, a sugestão aparece como uma dessas descobertas que rapidamente ganham espaço no cardápio da semana.
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