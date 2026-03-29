Último dia de inscrição: festival em Anápolis seleciona mulheres na música com cachês de até R$ 3 mil

Cantoras, musicistas e grupos protagonizados por mulheres podem se inscrever para compor a programação

Matheus Araujo - 29 de março de 2026

Festival Expressão Cultural acontece em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo de inscrição para o Festival Expressão Cultural – Edição Anas, em Anápolis, que vai selecionar 20 atrações musicais formadas por mulheres, com cachês de até R$ 3 mil.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do evento.

Ao todo, serão escolhidas 20 atrações, sendo 12 de Anápolis e oito de outras cidades goianas. As artistas locais receberão cachê de R$ 2,5 mil, enquanto as demais terão remuneração de R$ 3 mil. O resultado será divulgado no dia 5 de abril.

O festival acontece entre os dias 8 e 10 de maio, no Teatro Municipal de Anápolis, e chega à quarta edição com foco no protagonismo feminino na música.

Criado em 2017, o projeto busca fortalecer o cenário cultural e ampliar o acesso do público a produções artísticas, além de incentivar a presença de mulheres nos palcos.

Além das apresentações, a programação inclui atividades formativas ao longo de março e abril, com palestras e painéis voltados à conexão entre arte e comunidade.

Festival Expressão Cultural – Edição Anas

Inscrições:

Até 30 de março de 2026

Gratuitas e realizadas exclusivamente online (www.expressaocultural.com.br)

Quem pode se inscrever:

Cantoras, musicistas e grupos musicais

Artistas solo, duplas, trios ou bandas

Com, no mínimo, uma integrante mulher (cis ou trans)

Residentes no estado de Goiás

Cachês

R$ 2.500 – artistas de Anápolis

R$ 3.000 – artistas de outras cidades de Goiás

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