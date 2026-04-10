Jovem é agredido e tem camisa do Vila Nova roubada em Anápolis

Ação foi registrada por câmeras de segurança em distribuidora

Pedro Ribeiro - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um jovem foi vítima de agressão na noite desta sexta-feira (10), em Anápolis, em um caso que chamou atenção pela violência e pelas circunstâncias do ataque.

A situação aconteceu na porta de uma distribuidora de bebidas, localizada na Avenida Pedro Ludovico. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

Nas imagens, um motociclista chega ao local, desce do veículo e vai diretamente em direção à vítima, que estava usando uma camisa do Vila Nova.

Em seguida, ele inicia as agressões utilizando um capacete.

Durante o ataque, o agressor arranca a camisa que o jovem vestia e leva a peça antes de deixar o local rapidamente.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado a agressão. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

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