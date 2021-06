Esposa revela a conversa que teve com Lázaro Barbosa um dia antes de chacina

A esposa de Lázaro Barbosa voltou a falar com a imprensa nesta sexta-feira (18) e revelou ao Metrópoles ter tido uma séria conversa com o companheiro um dia antes da chacina registrada em Ceilândia, no Distrito Federal.

A jovem, que tem 19 anos e pediu para não ser identificada, contou que morava em Águas Lindas de Goiás e passou a morar com ele no último mês de março.

Após todos esses meses, Lázaro teria chegado em casa no dia 08 de junho e dito que iria embora e procuraria um lugar longe para morar “para não prejudicar a família”.

“Ele falou que iria procurar um local para morar longe. Perguntou se eu queria ir com ele, mas eu disse que não”, afirmou a moça.

Agora, com 11 dias de buscas e toda repercussão do caso, a companheira do foragido, que alega estar recebendo várias ameaças, pede apenas que ele se entregue para que “acabe esse sofrimento e pague pelo que fez”.

“A gente pede desculpas para as famílias. Se a gente pudesse mudar a cabeça, o coração, a mente dele, a gente mudaria. Só peço que Deus possa confortar essas pessoas”, disse.

Esposa esperava mudança

Ainda durante a entrevista, a esposa de Lázaro contou que ele nunca foi agressivo com ela e nem com a filha, de 02 anos, que tiveram juntos.

“Lázaro sempre tentou ser um homem protetor com a gente. Quando eu falo que ele era uma pessoa boa conosco não é mentira, ele era mesmo. Era um pai bom, um marido bom. Mas agora não sabemos o que está passando na cabeça dele, o que ele é capaz de fazer”, detalhou.

A jovem afirma que sabia sobre os crimes anteriores que cometeu. Tinha ciência, inclusive, que ele havia sido preso em 2018 por um duplo homicídio na Bahia. Ela, porém, sustenta que acreditava que ele iria mudar.

“Agora, ele estava mudado, estava trabalhando. Não entendo o que aconteceu, não consigo acreditar. Ele falava que estava arrependido de matar essas pessoas”, completa.

*Com informações do Metrópoles

O que já se sabe sobre o serial killer Lázaro Barbosa