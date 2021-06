Policiais encontram carta assustadora em esconderijo de Lázaro Barbosa; leia na íntegra

Os policiais que trabalham há 10 dias na mega força-tarefa para localizar e prender Lázaro Barbosa, de 32 anos, encontraram uma carta abandonada em uma pequena casa que ele teria usado como esconderijo, em Edilândia, distrito de Cocalzinho de Goiás.

O papel, em tamanho A4, tem um texto escrito à mão com caneta vermelha e possui reproduções de falas de um personagem dos filmes Senhor dos Anéis.

“Muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merece (sic) viver”, diz o manuscrito, divulgado pelo Metrópoles.

Já no final do texto há também uma frase que diz que existem “outras forças agindo neste mundo, além da vontade do mal”. Por enquanto, não se sabe se o homem apenas carregava o papel ou se redigiu as palavras.

No espaço também foram deixadas para trás algumas frutas e uma toalha de mesa. Esse detalhe chamou atenção, já que o Lázaro tem o costume de colocar fogo em tudo o que não vai mais usar.

A suspeita é que a casa estaria sendo usada por ele como ponto de apoio até ser encontrada pelas forças policiais. Isso porque há ao lado uma região de mata às margens de um rio, que facilitaria as fugas e dificultaria o trabalho dos cães farejadores.

O que já se sabe sobre o serial killer Lázaro Barbosa