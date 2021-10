Após criança ser atropelada, adolescente também foi atingida por carro em Anápolis

Anápolis foi palco de mais um acidente na noite de domingo (03).

Isso porque após o atropelamento de uma criança no extremo Norte do município, uma adolescente, de 16 anos, também acabou atingida por um veículo, desta vez no extremo oposto da cidade.

O episódio aconteceu no Jardim Esperança e mobilizou tanto a Polícia Militar (PM) quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma enfermeira da corporação explicou que a moça disse ter se atirado na frente do automóvel.

Felizmente, o condutor parou para prestar socorro e acionou o SAMU o mais rápido possível.

Ela foi levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio com ferimentos na boca e suspeita de fratura interna.