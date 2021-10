Prefeitura de Anápolis mostra as primeiras fotos do Parque das Águas

Desde o anúncio do início das obras, no último mês de fevereiro, o Parque das Águas se tornou a promessa de um novo cartão postal para Anápolis e a ideia encantou principalmente aqueles que se lembram com carinho do antigo Clube Ipiranga, que funcionava no mesmo local, no bairro Jundiaí.

E na manhã desta quarta-feira (20), a prefeitura divulgou as imagens que mostram que o local está começando a tomar forma. Veja:

Ao todo, o espaço público de lazer terá quase 18 mil metros quadrados e contará com anfiteatro, quadra poliesportiva, campo de futebol, quadras de areia, gangorras, quiosques, fonte recreativa, área verde e playground.

Esse último deverá será instalado num local especial, com desnível de cerca de sete metros, de tal forma que os pais e cuidadores possam visualizar a criança de uma altura superior, sem que ela tenha acesso direto à rua ou se perca.

Juntamente com essa obra, na parte lateral do parque, também será construído um jardim botânico com área total de quase 25.500 metros quadrados.

Ainda não há previsão de entrega do parque.