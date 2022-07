AEE decide comprar o Hospital Evangélico e investir na melhoria do atendimento na unidade

A Associação Educativa Evangélica (AEE) bateu o martelo e decidiu comprar o Hospital Evangélico Goiano (HEG), um dos mais tradicionais de Anápolis. A aquisição foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada neste sábado (02) após tratativas que duraram dois anos e meio.

A entidade, que existe há 75 anos, é mantenedora da UniEVANGÉLICA e outras seis faculdades no interior de Goiás. Tem ainda uma escola técnica de enfermagem, três colégios e um hospital em Goianésia.

Para o presidente da AEE, advogado Augusto Ventura, a compra do HEG vai possibilitar, ainda mais, o suporte aos cursos da área de saúde mantidos pelas instituições de ensino.

“Solidificando e ampliando vagas de estágio e de residência médica, tornando-se um diferencial relevante em relação às demais além fortalecer ainda mais o cumprimento da missão institucional cristã, posto que ambas organizações são confessionais”.

O executivo explica que os representantes do HEG priorizaram a negociação com a AEE, em razão da relação histórica entre as duas organizações.

“Embora independentes, o Dr. James Fanstone também foi um dos fundadores da AEE. Foi levada ainda em consideração a credibilidade e solidez da Associação Educativa Evangélica na atuação educacional ao longo dos anos”, destacou.

A AEE avaliará a execução de um plano de investimentos, com foco melhoria do atendimento na unidade. Mais detalhes, assim como informações sobre o processo de transferência da gestão, serão apresentados em coletiva de imprensa na segunda-feira (04).

Fundado há mais de 90 anos por James Fanstone, o HEG conta com 184 leitos e pronto-atendimento. Atende a seis especialidades, oferecendo unidade de internação, centro cirúrgico, UTI, centro de diagnóstico e área de oncologia.

É considerado um dos maiores hospitais do estado de Goiás, possuindo diversas acreditações e certificações, dentre elas o selo ONA II da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar e o selo Platina da Associação dos Hospitais Privados do Estado de Goiás (Ahpaceg).