RU da UFG suspende atividades após manifestação violenta de estudantes

Uma manifestação realizada por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) fez com que o Restaurante Universitário (RU) do Câmpus Samambaia, em Goiânia, suspendesse as atividades nesta terça-feira (05).

Ao Portal 6, testemunhas relataram que os manifestantes pularam catracas e usaram facas e garfos para bater em panelas no protesto, que aconteceu nesta segunda-feira (04). Há vídeos que mostram os jovens tentando tomar utensílios de cozinha das mãos de funcionários.

Ainda é possível ouvir uma das manifestantes falando em um megafone que essa já é a terceira manifestação realizada contra a Vogue Alimentação, que cuida da gestão do RU.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela empresa e esteve no local para dar suporte.

Um cartaz afixado na porta do RU informou que “diante dos fatos ocorridos em 04/07, no qual uma minoria abusou do seu poder de reunião com utilização de armas brancas e ameaças, o restaurante permanecerá fechado até que se possa garantir a segurança e integridade dos colaboradores”.

Reação de estudantes

Em uma sequência de publicações realizadas no Twitter, uma estudante afirmou que a Coordenação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) não tem nenhuma relação com os fatos.

Além disso, relatou que o ato foi organizado pela Associação de Pós-graduandes (APG) para protestar contra o corte de subsídios que vem prejudicando diversos alunos.

A estudante ainda destacou que o “catracaço” já havia sido feito uma outra vez, que nenhum movimento estava marcado para acontecer a noite, para justificar a falta da janta e ressaltou que não houve ameaça alguma com arma branca.

Na manhã desta terça-feira (05), um grupo de alunos chamados de Brigada de Solidariedade aos Estudantes da UFG montou uma banca em frente ao restaurante e ofereceu café da manhã aos estudantes.

Povo da UFG, tá rolando um monte de fake news sobre o ato no RU hoje e a maioria é politicagem! 1- DCE não organizou o ato e nem participou pq SIMPLESMENTE não tem gestão do DCE agora. Está em processo eleitoral! + — Ana Dirino (@anadirino) July 4, 2022

A reitoria da UFG utilizou o Instagram para publicar uma nota onde informa que o RU não abrirá nesta terça-feira (05) “devido aos danos causados pelas manifestações”.