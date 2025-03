Jonas Duarte precisará passar por adequações para ter capacidade total diante do Vila Nova; veja quais

Corpo de Bombeiros apontou necessidade de melhorias após vistoria nesta terça-feira (18)

Augusto Araújo - 18 de março de 2025

Vista aérea do Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Nesta terça-feira (18), o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no Jonas Duarte, para verificar a possibilidade de utilização da nova arquibancada do estádio no jogo entre Anápolis e Vila Nova, pela final do Goianão.

A intenção de usar essa estrutura, inaugurada no final do ano passado, foi confirmada ao Portal 6 pelo Diretor de Futebol do Galo da Comarca, Warditon Dutra, em entrevista realizada nesta segunda-feira (17). Com isso, a arena poderá receber os torcedores em sua capacidade total.

Dessa forma, a reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que confirmou a realização da inspeção na área, avaliando a utilização da arquibancada.

Contudo, foram encontradas algumas irregularidades e necessidade de adequações para que ela possa receber torcedores, como instalação de sinalização de emergência indicando as rotas de fugas.

Além disso, é preciso fazer a adequação das saídas de emergência, com correções pontuais de guarda corpo e corrimão. Por fim, é cobrado a garantia de funcionamento do sistema de hidrantes.

Com isso, os Bombeiros devem voltar ao Jonas Duarte na quinta-feira (20), para checar se todas as pontuações foram feitas. Se forem cumpridas, a nova estrutura estará liberada para utilização.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!