Doce de leite no forno: qualquer um consegue fazer e fica uma delícia

Receita simples e prática é uma ótima opção para quem não quer se arriscar na panela de pressão

Magno Oliver - 08 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube)

Fazer doce de leite na panela de pressão pode ser perigoso por conta do manuseio, então trouxemos uma ajudinha para você que não quer se arriscar.

Uma trend nas redes sociais viralizou com uma receita prática de doce de leite de um jeito diferente: feito no forno.

Para a receita da sobremesa, você gasta poucos ingredientes e qualquer pessoa consegue fazer.

Doce de leite no forno: qualquer um consegue fazer e fica uma delícia

Você vai precisar de:

– 2 latas ou caixas de leite condensado;

– Folha de papel-alumínio;

– Água quente;

– Forma de pudim.

Modo de preparo da receita de doce de leite:

O doce de leite é uma sobremesa fácil de fazer, mas exige um pouco de paciência, já que o preparo demora um pouco. Por isso, caso você esteja planejando fazer a receita para levar para um evento ou alguma ocasião especial, o mais indicado é fazer com antecedência para não ter atrasos.

Para começar o preparo, o primeiro passo é separar a forma de pudim e colocar o leite condensado. Em seguida, você vai cobrir a forma com o papel-alumínio e colocá-la dentro de uma assadeira.

Assim, encha a assadeira com água quente até metade da forma de pudim e leve para assar em forno pré-aquecido à 220º C pelo prazo de 2 horas.

Passado esse tempo, verifique se o ponto do doce de leite está ao seu gosto. Caso queira ele mais claro, é só retirar. Se preferir ele mais moreninho, deixe no forno por mais 5 minutos.

Retire a forma do forno com cuidado e deixe esfriar um pouco antes de retirar o papel-alumínio, para não se queimar com o vapor.

Depois, transfira todo o doce de leite para um recipiente da sua escolha.

Agora, um truque especial está em usar um mixer ou uma batedeira para bater o doce por alguns minutos até ele ficar bem lisinho e bastante cremoso. Vai dar um up na receita.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!