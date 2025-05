Siamesas com apenas 34 dias de vida passam por cirurgia de separação em Goiânia

Gêmeas vieram de Manaus para passar pelo procedimento, que é o segundo do tipo realizado em apenas três dias no mesmo hospital

Natália Sezil - 13 de maio de 2025

Gêmeas passaram por quatro horas de operação. (Foto: Eliane Barros/Divulgação)

Ainda recém-nascidas, as gêmeas siamesas Eliza Vitória e Yasmin Vitória passaram por uma cirurgia bem-sucedida de separação nesta terça-feira (13), no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

As pequenas têm ainda 34 dias de vida, mas já protagonizaram a segunda operação do tipo a acontecer em um pequeno intervalo de três dias no Hecad – após Kiraz e Aruna, no último domingo (11).

A cirurgia, ocorrida nesta manhã, levou quatro horas até ser concluída. O caso era considerado de alta complexidade: além da idade, o compartilhamento de estruturas abdominais complicou a operação.

Até então, as gêmeas siamesas eram unidas pelo tórax e pelo abdômen, compartilhavam o fígado e parte da membrana que reveste o coração (o pericárdio).

Além disso, a cirurgia aconteceu em caráter de urgência, antes da idade ideal. Isso por conta de condições identificadas durante a internação: uma hipertrofia no coração de uma das irmãs e uma alteração no quadro urológico da outra.

Naturais de Manaus, capital do Amazonas, as bebês foram transferidas para Goiânia no dia 24 de abril. Desde então, elas eram acompanhadas pelo cirurgião-pediatra e deputado federal Zacharias Calil (UB), que comandou a equipe de sete profissionais.

Para o médico, o caso de Eliza Vitória e Yasmin Vitória é incomum, mas tudo correu dentro do programado. “Agora é torcer, fazer muitas orações para que elas tenham estabilidade, boa recuperação”, comentou.

O pós-operatório, agora, exige cuidados intensivos e vigilância contínua. As pequenas seguem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para serem acompanhadas por uma equipe multiprofissional.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!