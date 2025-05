Morte de advogado em acidente na BR-060 causa enorme comoção em Anápolis

"Sorriso contagiante", carinho pela família e amor pelos animais marcaram colegas de Rodrigo Lopes Assis

Natália Sezil - 31 de maio de 2025

Rodrigo Lopes de Assis, advogado morto em grave acidente. (Foto: Reprodução)

O falecimento do advogado Rodrigo Lopes Assis, de 46 anos, em um grave acidente de trânsito na BR-060, próximo à cidade de Samambaia, no Distrito Federal (DF),tem causado muita comoção em Anápolis.

Familiares, amigos e colegas de profissão que conviveram pessoalmente o profissional utilizaram as redes sociais para compartilhar condolências e fazer homenagens.

Chamado carinhosamente de “Ozzo” por alguns, Rodrigo é lembrado por diversas características marcantes, por ter sido “sempre feliz, sempre carinhoso” e com “sorriso contagiante”.

Irmão do professor César Assis, docente do CPMG Gabriel Issa, ele foi descrito como “aquele amigo especial, que sempre chegava com um abraço apertado”.

O carinho demonstrado pela família e o amor pelos animais também não passou despercebido nas redes.

Um advogado deixou claro que o colega de profissão era “parceiro no escritório, amigo legal, pessoa solícita e diferenciada”.

Já uma companheira de trabalho usou a web para lamentar a perda. “Perdi um amigo, alguém que esteve ao meu lado desde o inicio, quando eu ainda era estagiária e sabia tão pouco”.

“Ele me ensinou com paciência, me ajudou sem esperar nada em troca e acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Obrigada por tudo. Você vai fazer muita falta. E vai continuar vivo na minha memória e no meu coração”, emendou.

Outro amigo escreveu: “seu sorriso era contagiante, sua leveza de espírito iluminava qualquer lugar. Que Deus te receba com amor e te conceda um bom lugar. Olhe por nós aí de cima.”

