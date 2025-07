Com idosos morrendo à míngua e explosão de casos de abandono em Anápolis, Vanderic realiza operação e inspeciona 45 residências

Casos envolveram vítimas de até 101 anos, cárcere privado e situação extrema de negligência física e emocional

Davi Galvão - 19 de julho de 2025

Manoel Vanderic comandou a operação que investigou denúncias de maus tratos a idosos, em Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

Diante do avanço alarmante de denúncias de maus-tratos, negligência e até mortes por abandono, a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) finalizou, na sexta-feira (18), a Operação Santana, que teve início no último dia 14 em Anápolis.

Conduzida pelo delegado Manoel Vanderic, a operação inspecionou 45 residências — tanto na zona urbana quanto na área rural — para apurar situações de violência contra a população idosa.

As visitas resultaram em 37 denúncias confirmadas, envolvendo casos de abandono, agressões físicas, violência psicológica e até exploração patrimonial. As vítimas têm entre 75 e 101 anos.

Em um dos episódios mais revoltantes, uma mulher foi presa em flagrante após ser denunciada por manter a própria mãe em cárcere privado, sob constante tortura psicológica.

Ao todo, dez idosos foram encaminhados para os cuidados de familiares. Outros quatro foram encontrados em estado de extrema negligência, com sinais de desnutrição, falta de higiene, escaras e sem qualquer tipo de assistência médica. Esses últimos foram imediatamente acolhidos por abrigos da cidade.

Quadro é alarmante

De acordo com a Polícia Civil (PC), o número de casos de violência contra idosos disparou em 2025, principalmente entre pessoas que vivem sozinhas, sem filhos ou viúvas.

Muitas das agressões partem de parentes próximos, frequentemente motivadas por alcoolismo, uso de drogas e pelo desvio da aposentadoria dos idosos para interesses pessoais dos agressores.

Mortes silenciosas

Em paralelo às denúncias, outro dado que preocupa é o crescente número de idosos encontrados mortos sozinhos dentro de casa. Apenas nesta semana, quatro corpos foram localizados em estágio de decomposição em diferentes pontos da cidade.

Entre eles, está o de um idoso de 67 anos, descoberto na última quarta-feira (16) em uma residência alugada na Vila Jaiara.

Ele vivia sozinho e, segundo a PC, a principal suspeita é de overdose alcoólica, reforçando o cenário de abandono que atinge parte significativa da terceira idade em Anápolis.

