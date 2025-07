Teólogo, monarquista e defensor do integralismo: saiba quem é o goiano que protocolou pedido de impeachment contra ministros do STF

João Aparício de Souza alega parcialidade de Barroso e Dino ao comentarem temas ligados a Jair Bolsonaro

Samuel Leão - 25 de julho de 2025

Teólogo é de Barro Alto, no interior de Goiás. (Foto: Reprodução)

João Aparício de Souza, teólogo natural de Barro Alto, no interior de Goiás, protocolou um pedido de impeachment contra os ministros Luís Roberto Barroso e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conhecido nas redes sociais por postagens políticas e defesa de ideais monarquistas e integralistas, Aparício acusa os ministros de violarem o princípio da imparcialidade ao comentarem publicamente temas sensíveis ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento enviado, foi citada uma declaração feita por Barroso durante um evento em 2023. Na ocasião, o presidente do STF teria afirmado: “nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia”. Segundo Aparício, a fala compromete a isenção do magistrado em julgamentos relacionados ao ex-presidente.

A frase causou polêmica à época e agora serve de base para o pedido de investigação e possível afastamento dos ministros.

Aparício se apresenta como doutor em teologia apologética e capelania cristã, com título concedido por uma instituição chamada Ministério de Evangelização de Assunção de Goiás — que conta com apenas 44 seguidores nas redes sociais.

A atuação política é marcada por discursos conservadores, apoio declarado à direita brasileira e defesa da restauração da monarquia. Também há inspiração em ideologias nacionalistas como o integralismo, movimento que teve destaque no Brasil nas décadas de 1930 e 1940.