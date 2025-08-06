Corpo encontrado em decomposição em Anápolis pertencia a idoso desaparecido há 13 dias

Vítima tinha nacionalidade venezuelana, não falava português e sofria de Alzheimer

Natália Sezil - 06 de agosto de 2025

Honório Rigoberto Laucho tinha 74 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo que foi encontrado já em estado de decomposição na Rua dos Gomes, no bairro Jardim Santana, em Anápolis, pertencia a um idoso que estava desaparecido.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta terça-feira (05), para averiguar um terreno que fica na esquina com a Rua João Ribeiro.

A vítima foi identificada como Honório Rigoberto Laucho, de 74 anos, que estava sendo procurado desde o dia 24 de julho.

O idoso era nascido na Venezuela, não falava português e sofria de Alzheimer. Ele havia sido visto pela última vez próximo ao feirão do IAPC.

Em tempo

O corpo foi encontrado pelo proprietário de uma chácara, que contou ao Portal 6 que já vinha sentindo um forte odor vindo da zona de mata da residência há cerca de três dias.

Ao olhar pela janela, ele não havia percebido, ainda, se tratar de um cadáver. Foi somente ao se aproximar que ele percebeu o estado avançado de decomposição.

Ainda não se sabe a causa da morte. Autoridades competentes continuam investigando o caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!