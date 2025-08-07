Referência no estado, Heana completa 20 anos com 6,5 milhões de atendimentos

Unidade situada em Anápolis atende a 60 municípios próximos, oferecendo suporte para casos graves, internações e cirurgias

Natália Sezil - 07 de agosto de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), considerado referência no Sistema Único de Saúde (SUS), completou 20 anos no último dia 05.

A unidade chega ao marco de duas décadas com índice de satisfação maior que 93%, segundo a Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Inclusive, possui selo ONA de acreditação nível 2 – considerado o título brasileiro mais importante no que diz respeito à eficiência hospitalar.

O marco foi celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), que reuniu autoridades e colaboradores no auditório do hospital.

Na ocasião, Rasível Santos, secretário de Estado da Saúde, destacou a qualidade dos serviços prestados e os avanços que têm acontecido no Heana.

Reforma e adequação da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ampliação da enfermaria, adequação do pronto-socorro e ambulatório da unidade foram alguns dos pontos ressaltados.

Outro aspecto pontuado foi a relevância do Heana para a política de regionalização da saúde em Goiás. Isso porque a área de atendimento do hospital abrange mais de 60 municípios na macrorregião Centro-Norte do estado.

João Pedro dos Santos Pereira, diretor executivo da Fundação Universitária Evangélica (Funev), responsável pela gestão do Heana, destacou a extensão dos serviços da unidade.

“O perfil do Heana é atender casos graves, de traumas, mas também abrange diversos outros atendimentos, como clínica médica, além de especialidades voltadas para cirurgias eletivas, como ortopedia, neurocirurgia, vascular e bucomaxilofacial”, apontou.

Números são altos

Segundo a SES-GO, o hospital estadual registrou 6,5 milhões de atendimentos ao longo das duas décadas. Foram mais de 2,5 milhões de serviços prestados apenas nos últimos seis anos.

Nesse mesmo recorte de tempo, foram 142.116 atendimentos no pronto-socorro; 39.219 internações hospitalares; e 22.252 cirurgias.

A unidade somou 10.923 procedimentos cirúrgicos eletivos, enquanto teve mais de 2,3 milhões de exames e 3.456 pacientes assistidos no Serviço de Atenção Domiciliar.

O Heana conta com 132 leitos atualmente, sendo 51 deles destinados à UTI.

