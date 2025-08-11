6 melhores academias para fazer musculação em Goiânia

Seja no Setor Bueno ou em Campina, esses locais mostram que Goiânia tem onde investir seu tempo e seus músculos

Anna Júlia Steckelberg - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Danielle Cerullo/Unsplash)

Goiânia já foi cidade do pé de serra, mas hoje respira saúde: nas últimas décadas, a busca por qualidade de vida e estética colocou a musculação como prioridade.

Se antes bastava rodar por um bairro para encontrar uma academia simples, hoje o padrão mudou: equipamentos modernos, treinadores capacitados e bom atendimento são exigência.

Este é o cenário onde seis academias se destacam, oferecendo espaços robustos para quem leva o treino a sério, seja para hipertrofia, performance ou bem-estar.

1. Academia Fit Sport – Setor Campinas

Com cerca de 65 avaliações na plataforma Avaliações Brasil, a Fit Sport aparece com alta aprovação por quem valoriza musculação de verdade.

Frequentadores elogiam a estrutura ampla e climatizada, além dos equipamentos em excelente estado e atendimento considerado familiar e profissional. Ideal para quem busca ambiente acolhedor sem abrir mão de resultados.

2. Academia Fitness Sportcenter – Jardim Goiás

Com quase cinco estrelas e cerca de 100 avaliações no Google, a Sportcenter soma mais de 25 anos no mercado local, o que lhe confere tradição e confiança.

Além da musculação, oferece modalidades como natação, hidroginástica, pilates e artes marciais. Ambiente completo, equipe acessível e estrutura inclusiva, com acessibilidade para cadeirantes, vestiários e ar-condicionado, destacam-se como pontos fortes.

3. Flex Fitness Center – Setor Bueno

Reputada como uma das melhores de Goiânia, a Flex alcança nota média de 4,9/5 com base em mais de 50 opiniões e impressiona pela modernidade, espaço climatizado, variedade de aparelhos e atendimento de alto padrão.

Frequentadores destacam ser “a melhor academia do estado” e elogiam o cuidado com higiene e conforto. É uma opção premium com mensalidades mais elevadas, mas condiz com qualidade superior.

4. H+ Academia – Centro

No coração de Goiânia, a H+ Academia se destaca como uma das opções mais estruturadas e completas para quem leva a musculação a sério.

Localizada no Centro da cidade, ela chama atenção pela modernidade dos equipamentos, amplitude dos espaços e variedade de modalidades oferecidas. O ambiente é climatizado, limpo e conta com vestiários amplos, o que garante conforto até nos horários de pico.

5. Equilíbrio Family Academia – Setor Moraes

A Equilíbrio Family se destaca pelas recomendações de clientes que elogiam professores atenciosos, ambiente agradável e orientação personalizada, atributos valorizados por quem treina seriamente.

Muitos relatos mencionam qualidade no atendimento e custo-benefício honesto, especialmente para treinos focados e acompanhamento próximo.

6. Praxis Academia – Centro

A Praxis é reconhecida por atender quem busca proximidade com o centro da cidade e boa estrutura.

Embora faltem muitas avaliações públicas, seu perfil é voltado para quem quer praticidade sem abrir mão de musculação bem orientada.

