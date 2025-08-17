Fim do frio: temperatura em Goiânia deve chegar a 33°C ainda em agosto; saiba o dia

Termômetros sobem enquanto a umidade relativa do ar atinge níveis alarmantes

Natália Sezil - 17 de agosto de 2025

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Após o frio característico dessa época do ano, a fama que Goiânia assumiu como uma cidade de altas temperaturas volta nos próximos dias. Em agosto, os termômetros na capital ainda devem alcançar 33°C.

A previsão é do portal Climatempo, que aponta que a temperatura pode se repetir durante vários dias.

A amplitude térmica também é alta: uma mesma data chega a registrar diferença de 16°C entre a mínima e a máxima.

Para quem quer se preparar para o calor, vale ficar atento: o termômetro bate 33°C na próxima quarta-feira (20). Com mínima de 19°C, a expectativa é de um dia com muito sol e algumas nuvens, que se intensificam durante à noite.

O mesmo se repete na quinta-feira (21), que marca os mesmos níveis. Para sexta-feira (22), a previsão é de que a temperatura abaixe.

A mínima é a menor registrada nos últimos dias de agosto: 16°C. Por isso, é o dia em que os goianienses mais devem sentir os termômetros mudando, chegando a 32°C.

Os 33°C voltam no sábado (23) e no domingo (24), encerrando as “aparições” em agosto. Neste fim de semana, as mínimas são, respectivamente, de 19°C e 22°C.

Umidade fica baixa

Vale ressaltar que a umidade do ar segue baixa pelo resto do mês. De acordo com o Climatempo, há dias em que chega a 50%, mas também há vezes em que alcança apenas 35%.

Por isso, é importante que os moradores de Goiânia se previnam. Utilizar um umidificador de ar, espalhar bacias com água pela casa e evitar exercícios nos momentos de maior calor podem fazer muita diferença.

Beber bastante água, utilizar hidratantes corporais e evitar aglomerações também pode ajudar.

