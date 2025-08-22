Paraquedista que sofreu acidente em Anápolis recebe alta após cinco dias internada

Karina foi resgatada inconsciente e levada até o Heana, onde chegou a respirar com a ajuda de aparelhos

Natália Sezil - 22 de agosto de 2025

Paraquedista Karina Sampaio Silva recebeu alta hospitalar. (Foto: Reprodução)

Karina Sampaio Silva, de 35 anos, que se acidentou durante um salto de paraquedas em Anápolis no último domingo (17), deixou o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A informação é da Skydive Cerrado, segundo o Mais Goiás. A empresa compartilhou que Karina seguiu para Brasília (DF), onde irá continuar o tratamento.

“Totalmente lúcida e feliz. No primeiro contato que tivemos, ela, muito consciente do que houve, disse que pretende se recuperar o mais rápido possível para voltar a saltar“, disseram.

Até então, a última atualização que se tinha, emitida pelo Heana às 15h55 desta sexta-feira (22), indicava que a paraquedista estava em leito de enfermaria, consciente, orientada e estável.

Ela havia sido extubada com sucesso nesta quinta-feira (21). Karina foi transportada ao hospital imediatamente após o acidente, com diversas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave.

Em tempo

A paraquedista sofreu o acidente no último domingo (17), quando caiu de uma altura superior a três metros na Vila Formosa, em Anápolis.

Ela ficou inconsciente e apresentou sangramento nasal no momento do resgate. O aviso do piloto do avião que a havia transportado até o local foi essencial para a rapidez dos socorros.

Isso porque o profissional percebeu que algo não estava certo. O paraquedas, que seria acionado automaticamente ao atingir certa velocidade, começou a descer em espiral.

Moradores do bairro logo notaram que a aeronave começou a sobrevoar o setor. A brasiliense foi socorrida por uma ambulância do Skydive Cerrado e transportada ao Heana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!