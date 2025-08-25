Câmeras flagraram assalto a mão armada em supermercado de Anápolis; assista

Crime ocorre após dias de calmaria e tranquilidade após reforço de efetivo de policial na cidade

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Foto: Reprodução

Após um período de tranquilidade em Anápolis, fruto do reforço no policiamento ostensivo, a cidade voltou a ser palco de um crime grave na tarde desta segunda-feira (25).

Um assalto a mão armada no Supermercado Barbosa, localizado no bairro Jardim Europa, quebrou a calmaria e deixou funcionários e clientes em pânico.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que flagraram a chegada e a fuga dos criminosos.

Ação dos criminosos

O Portal 6 apurou que os dois homens chegaram ao local e, de forma bastante agressiva, anunciaram o assalto.

Um dos suspeitos portava uma arma de fogo e usava a violência para intimidar as vítimas. A dupla, que vestia uniformes de uma empresa não identificada, rendeu os funcionários e subtraiu do caixa uma quantia de aproximadamente R$ 600 em espécie.

Como são os bandidos

As imagens do circuito interno, já em posse da Polícia Militar, mostram as características dos autores.

Um deles, que parece ser o mais velho, trajava uma blusa de manga comprida com detalhes em verde e cinza, calça jeans e tênis.

O segundo criminoso, que deu cobertura à ação, usava roupas escuras. Após o roubo, os dois fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado.

Acionada logo após o ocorrido, a Polícia Militar realizou patrulhamento intensivo na região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Veja as imagens do circuito de segurança já em posse das autoridades.

pic.twitter.com/V1NQ9cF0xZ — Portal 6 (@portal6noticias) August 25, 2025

