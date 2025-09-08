Morre Joel Sant’Anna Braga, pai de Alexandre Baldy, aos 96 anos

Filho compartilhou a despedida do pai pelas redes sociais, onde revelou que ele foi um homem íntegro e o "maior exemplo" que teve

Natália Sezil - 08 de setembro de 2025

Joel Sant’Anna Braga tinha 95 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Joel Sant’Anna Braga, ex-procurador do Ministério Público de Goiás (MPGO) e ex-secretário de Estado, morreu nesta segunda-feira (08), aos 95 anos, em Goiânia. A morte foi divulgada como causa natural.

Além de uma carreira na política, Joel deixa o legado da vida pública para os filhos. Ele era pai de Alexandre Baldy, presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e de Joel Sant’Anna Braga Filho, secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás.

O político também deixa a esposa Eulina Braga e os outros três filhos: Adriano Baldy, Márcia Braga e Millene Braga (que foi secretária de Educação de Goiânia), além de netos e bisnetos.

Alexandre Baldy compartilhou a despedida pelas redes sociais e descreveu o pai como “um homem íntegro, que me ensinou com atitudes o valor da honestidade, do trabalho, da caridade e do cuidado com a família”.

Além disso, Joel foi lembrado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), que divulgaram notas de pesar.

Caiado destacou a trajetória profissional do ex-procurador de Justiça – área em que atuou por mais de 30 anos – mencionou a idealização da Fundação da Criança do Estado de Goiás e pontuou áreas que teriam sido valorizadas durante esse tempo.

“Destacou-se pela atuação firme na proteção dos direitos da infância e da juventude, especialmente no combate à exploração sexual infantil e na recuperação de crianças em situação de rua“, afirmou o governador.

Vilela também ressaltou os trabalhos sociais desenvolvidos pelo político, e disse que “marcaram gerações e seguem como referência até hoje”. “Que a memória do Dr. Joel seja sempre lembrada pelo exemplo de vida pública e de dedicação ao próximo”, concluiu.

Joel de Sant’Anna Braga Filho divulgou que o velório acontece às 21h desta segunda-feira. O enterro ocorre às 10h desta terça (09), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.

Veja o que Alexandre Baldy escreveu sobre o pai:

Hoje me despeço do meu maior exemplo, meu pai, Dr. Joel de Sant’Anna Braga. Um homem íntegro, que me ensinou com atitudes o valor da honestidade, do trabalho, da caridade e do cuidado com a família. Foi com ele que aprendi que dignidade não se negocia, que ajudar aos que mais precisam é dever de todo cidadão, que palavra dada não volta atrás e que o amor à nossa família é a maior herança que podemos deixar. Pai, carrego comigo cada ensinamento, cada conselho e cada gesto de carinho e amor. Sei que sua presença física se despede, mas sua essência permanecerá viva em mim, em nossos familiares e em todos que tiveram o privilégio de conviver com o senhor. Obrigado, pai, por tudo o que fui, que sou e que ainda serei graças ao senhor. Descanse em paz. Te amarei eternamente.

