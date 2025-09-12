Câmeras mostram mulher se vingando de colega de trabalho após ser demitida em Anápolis

Confusão já vinha se prolongando há vários dias, mas funcionários contaram versões diferentes do motivo

Natália Sezil - 12 de setembro de 2025

Câmera de segurança registrou parte da confusão entre os colegas de trabalho. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento entre dois funcionários de uma empresa em Anápolis terminou com um carro riscado, o acionamento da Polícia Militar (PM) e duas versões diferentes da história, nesta sexta-feira (12).

O caso aconteceu no bairro Polocentro, região Sul da cidade, após o final do expediente. Câmeras de segurança registraram o “ápice” da confusão, quando uma das profissionais, de 25 anos, risca o veículo do colega, de 27 anos.

Ambos contaram às autoridades que o conflito durava, pelo menos, alguns dias. Apesar disso, apresentaram explicações diferentes do que teria acontecido.

Segundo o proprietário do carro, tudo começou quando ele tentou ensinar a jovem a operar uma máquina.

Na versão dele, ela não demonstrava interesse em aprender, e o caso acabou sendo repassado à supervisora de ambos. Mesmo assim, nada teria mudado.

De acordo com a jovem, a história era outra. Ela teria dito aos policiais que o colega havia se juntado com outros profissionais para falar mal dela. Além disso, estaria sendo perseguida por ele.

Em ambas as versões, a jovem acabou sendo desligada da empresa e, pouco depois, decidiu riscar o carro do outro funcionário. A ação foi flagrada em vídeo.

As imagens mostram quando ela se aproxima, atravessa a rua, observa se há outras pessoas passando por ali e só então vai até o automóvel. Ela tira algo da bolsa e risca as laterais do carro.

Diante do ocorrido, os policiais determinaram pela audiência de conciliação, marcada para ocorrer ainda este mês. Agora, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

