É possível herdar um imóvel por usucapião? Entenda como funciona

O assunto é complexo, mas entender como a lei funciona pode evitar problemas no futuro e garantir seus direitos

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Muita gente tem dúvidas se é possível herdar um imóvel por usucapião.

Essa situação costuma surgir em famílias que vivem há anos em uma casa ou terreno sem registro formal.

O assunto é complexo, mas entender como a lei funciona pode evitar problemas no futuro e até garantir direitos que muitas vezes ficam esquecidos.

É possível herdar um imóvel por usucapião? Entenda como funciona

Antes de falar em herdar um imóvel, é preciso entender o que significa usucapião. Esse é um meio legal de adquirir a propriedade de um bem pelo uso contínuo e prolongado. Ou seja, quando alguém ocupa um imóvel por determinado tempo, de forma pacífica e sem oposição, pode pedir o reconhecimento da posse como propriedade.

O usucapião pode ser herdado?

A resposta é sim, mas com condições. A lei permite que os herdeiros somem o tempo de posse de quem faleceu com o tempo em que continuam ocupando o imóvel. Isso significa que, se uma pessoa já estava perto de completar o prazo necessário, os herdeiros podem dar continuidade ao processo para herdar um imóvel por usucapião.

Prazos importantes para usucapião

Existem diferentes modalidades de usucapião, cada uma com prazos e requisitos específicos. Em geral, os períodos variam entre 5 e 15 anos, dependendo das condições da posse. Portanto, ao herdar um imóvel nessa situação, é essencial entender qual modalidade se aplica ao caso e se o prazo já foi cumprido ou ainda está em andamento.

Documentos e provas necessárias

Para conseguir herdar um imóvel por usucapião, não basta apenas morar nele. É preciso apresentar documentos que comprovem a posse, como contas em nome do morador, testemunhas que confirmem o tempo de residência e, em alguns casos, registros de melhorias feitas no local. Quanto mais provas forem apresentadas, mais fácil será o reconhecimento judicial.

O papel da Justiça

O processo de usucapião deve ser reconhecido por meio de decisão judicial ou, em algumas situações, por cartório. Os herdeiros precisam entrar com um pedido formal, apresentando todas as provas. Só depois da análise é que o imóvel passa a ser oficialmente registrado no nome da família.

Herdar um imóvel por usucapião é possível, mas depende do cumprimento das regras legais. O mais importante é entender os prazos, reunir provas sólidas e buscar orientação jurídica. Assim, a família garante que o direito seja reconhecido e evita complicações futuras.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!