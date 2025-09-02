Número de assassinatos em Anápolis mais que dobrou em 2025; veja os números

Apesar do aumento, os índices também mostram que a Polícia Civil já resolveu quase 80% dos crimes de homicídio

Natália Sezil - 02 de setembro de 2025

Grupo de Investigação de Homicídios, na sede da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Arquivo/Portal 6)

O número de assassinatos em Anápolis mais que dobrou em 2025, em comparação com o ano anterior. A estatística considera os meses de janeiro a agosto.

Este ano, foram 34 homicídios registrados na cidade. No mesmo período de 2024, houve 14 crimes da mesma tipificação.

Os dados são de um levantamento feito pelo programa São Francisco News, da 97.7 FM, junto à Polícia Civil (PC).

Para o delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a situação preocupa, mas ainda se mantém dentro de um parâmetro controlável.

Isso considerando o porte de Anápolis, que, com aproximadamente 420 mil habitantes, entra na classificação de cidade média. Diante dos números, o cenário é de 8 homicídios a cada 100 mil moradores.

O que chama a atenção do delegado é a tendência com que os crimes têm acontecido. Ele explica que costumam ser situações ocasionais, dentro de residências ou estabelecimentos comerciais, e em discussões pessoais.

Outro ponto que leva destaque são os números da atuação da PC. O levantamento mostra que, dos 34 casos, 19 tiveram prisões imediatas, com apoio da Polícia Militar (PM).

Além disso, mais de 26 investigações já foram concluídas e encaminhadas ao Judiciário.

Ao mesmo tempo, Goiás reduz os homicídios

O que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra é que, nesse mesmo período, Goiás tem registrado queda nos índices de mortes violentas intencionais (MVI).

A redução em 2025 foi de 16,6% em comparação com o ano anterior. Foram 18,8 mortes por 100 mil habitantes. O estado fica em uma posição mais segura que a média nacional, que registrou 20,8.

