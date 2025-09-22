Violência contra idosos em Anápolis dispara e alcança o pior nível em 15 anos, alerta Vanderic

Só na última semana, por exemplo, a Deai teve de realizar quatro prisões na cidade

Delegado Manoel Vanderic. (Foto: Reprodução/Instagram)

O delegado responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Anápolis, Manoel Vanderic, fez uma revelação chocante nesta segunda-feira (22) sobre o cenário de violência contra o idoso em 2025.

Durante uma entrevista para o programa Manhã 105, da 105.7 FM, ele detalhou que o ano, até o momento, está sendo o mais violento contra o idoso desde 2010, quando ele assumiu a delegacia.

“É o ano mais violento contra o idoso. Praticamente não tivemos neste ano uma semana na qual não prendemos alguém por agressão física contra um idoso”, revelou.

O delegado reforçou que a demanda de atendimento de casos subiu vertiginosamente. Em 2024, por outro lado, o número de registros havia sido mais baixo.

“No ano passado, em 2024, tivemos quatro prisões. Nós já tivemos isso apenas no mês de agosto. As pessoas estão cada vez mais estressadas, cada dia mais viciadas em drogas, em remédios, álcool e outras drogas ilícitas, e o idoso sempre é a vítima mais fácil. Ele está em casa, ele tem a aposentadoria, que é desviada”, revelou.

Apesar do cenário crítico, Vanderic destacou a atuação intensa dos policiais, que acompanham as ocorrências e se desdobram para atender o grande volume de crimes contra idosos.

