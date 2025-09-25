Começa julgamento de mulher que ateou fogo em motorista da Urban, em Anápolis

Crime ocorreu em 2021 e vítima nficou com 83% do corpo queimado, não resistindo aos ferimentos

Davi Galvão - 25 de setembro de 2025

Júri teve início na manhã desta quinta-feira (25). (Foto: Davi Galvão)

Teve início na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 09h, o julgamento de Rosimeire Araújo Lima, ré e autora do atentado que culminou na morte do motorista da Urban, Wallison Barboza dos Santos, em Anápolis.

A vítima estava no interior do veículo quando a autora, de forma súbita, jogou álcool e ateou fogo em Wallison, que ficou preso no cinto de segurança.

O motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, uma vez que teve 83% do corpo queimado. Ele faleceu 11 dias após o atentado.

O julgamento é presidido pela juíza Nathália Bueno e, no Tribunal do Júri, familiares e amigos da vítima se reúnem, apreensivas, enquanto aguardam o veredito.

O júri sorteado foi composto por quatro homens e duas mulheres.

O Portal 6 acompanha o julgamento e mais informações serão divulgadas ao longo da manhã.

