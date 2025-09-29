Salário de profissão que chegou para ficar e não exige diploma pode superar R$ 10 mil

Profissionais desta área estão em alta e conquistam remunerações que chamam atenção mesmo sem exigência de formação superior

Pedro Ribeiro - 29 de setembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O mercado digital criou novas carreiras que se consolidaram em poucos anos, e uma delas é a de gestor de tráfego, profissional responsável por planejar e administrar campanhas de anúncios pagos em plataformas como Google, Instagram, Facebook e TikTok.

O trabalho consiste em atrair clientes e aumentar vendas de empresas por meio da internet. O gestor de tráfego define estratégias, analisa resultados e otimiza investimentos em publicidade digital, garantindo que cada real aplicado em anúncios traga o melhor retorno possível.

Apesar da responsabilidade, a profissão não exige diploma universitário. Muitos dos que hoje atuam no setor começaram com cursos rápidos e treinamentos específicos sobre marketing digital e, com a prática, alcançaram salários elevados.

Segundo especialistas, a remuneração pode variar de R$ 3 mil a R$ 10 mil por mês, dependendo da experiência e da quantidade de clientes atendidos.

Em casos de profissionais autônomos, que cuidam de várias contas ao mesmo tempo, os ganhos podem ultrapassar esses valores.

Como começar na área

Para quem deseja entrar nesse mercado, o primeiro passo é buscar cursos básicos de tráfego pago, disponíveis em plataformas online e até gratuitamente no YouTube.

Essas formações ensinam conceitos essenciais sobre anúncios, segmentação de público e leitura de métricas.

Outro ponto importante é praticar desde cedo, seja criando campanhas de teste com pequenos valores ou ajudando conhecidos a divulgar seus negócios.

Essa experiência inicial ajuda a criar um portfólio e dá mais confiança para oferecer o serviço profissionalmente.

Como captar clientes

O início costuma ser marcado por prospecção ativa. Os especialistas recomendam:

Abordar pequenos comércios locais, como restaurantes, lojas de bairro e prestadores de serviço, que geralmente não têm presença digital estruturada.

Divulgar o próprio trabalho nas redes sociais, mostrando exemplos práticos de campanhas.

Oferecer resultados mensuráveis, como aumento de seguidores, leads ou vendas, para conquistar a confiança dos primeiros clientes.

Com o tempo, o boca a boca se torna um grande aliado. Clientes satisfeitos indicam o profissional e a rede de contatos cresce de forma natural.

Profissão em expansão

A demanda por gestores de tráfego cresceu junto com a digitalização dos negócios. Pequenas empresas, profissionais liberais e grandes marcas buscam o serviço para se destacar em um ambiente cada vez mais competitivo.

Com a tendência de expansão do comércio eletrônico e da publicidade online, o gestor de tráfego é considerado uma profissão que chegou para ficar, oferecendo boas perspectivas para quem deseja se inserir no mercado sem a exigência de uma formação acadêmica tradicional.