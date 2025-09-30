Nota 10 para o Governo de Goiás pela reforma do Terminal da Praça da Bíblia

Modernização vai além da infraestrutura, com a implementação de tecnologias de ponta como totens eletrônicos

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Divulgação)
Novo Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Nota 10

Para o Governo de Goiás pela ampla reforma e modernização do Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia.

Com um investimento de R$ 29 milhões, a estrutura foi completamente reformulada para atender os 65 mil passageiros diários com mais conforto e segurança, incluindo a ampliação da área coberta, iluminação em LED e padrões de acessibilidade.

A modernização vai além da infraestrutura, com a implementação de tecnologias de ponta como totens eletrônicos e um sistema de inteligência artificial com reconhecimento facial para identificar criminosos, mostrando um compromisso com a inovação no transporte público.

A entrega de 90 novos ônibus menos poluentes e a garantia do governador Ronaldo Caiado de que a tarifa não sofrerá reajuste coroam a iniciativa, que serve de modelo para a renovação de outros terminais e eleva o padrão do serviço oferecido à população.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

