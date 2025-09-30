Nota 10 para o Governo de Goiás pela reforma do Terminal da Praça da Bíblia
Modernização vai além da infraestrutura, com a implementação de tecnologias de ponta como totens eletrônicos
Nota 10
Para o Governo de Goiás pela ampla reforma e modernização do Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia.
Com um investimento de R$ 29 milhões, a estrutura foi completamente reformulada para atender os 65 mil passageiros diários com mais conforto e segurança, incluindo a ampliação da área coberta, iluminação em LED e padrões de acessibilidade.
A modernização vai além da infraestrutura, com a implementação de tecnologias de ponta como totens eletrônicos e um sistema de inteligência artificial com reconhecimento facial para identificar criminosos, mostrando um compromisso com a inovação no transporte público.
A entrega de 90 novos ônibus menos poluentes e a garantia do governador Ronaldo Caiado de que a tarifa não sofrerá reajuste coroam a iniciativa, que serve de modelo para a renovação de outros terminais e eleva o padrão do serviço oferecido à população.