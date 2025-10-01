Equatorial descobre o que supermercado de Goiânia fazia para pagar R$ 3 mil de energia em vez de R$ 22 mil

Medida poderia ter provocado sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos, segundo a concessionária

Natália Sezil - 01 de outubro de 2025

Equatorial descobriu o que justificava a diferença na conta de energia. (Foto: Divulgação/Equatorial e Polícia Civil)

Uma operação conjunta realizada pela Equatorial, Polícia Civil (PC) e Polícia Científica revelou o que um supermercado de Goiânia fazia para pagar R$ 3 mil quando a conta de energia deveria ser, na verdade, de R$ 22 mil.

O estabelecimento, localizado no Parque Atheneu, foi desmascarado nesta terça-feira (30). O proprietário foi preso em flagrante e responderá por dois crimes: o de receptação e estelionato contra concessionária de serviço público.

Isso porque ele queimava o medidor de energia para que o consumo fosse registrado de forma incorreta, de forma a caracterizar fraude.

O delegado Humberto Teófilo revelou que essa não era a primeira passagem criminal do empresário: ele já possuía antecedentes por receptação e organização criminosa.

Além disso, Teófilo detalhou como funcionava o esquema aplicado no supermercado para economizar R$ 19 mil mensais. “Ele usou maçarico, queimou o medidor. A energia não estava sendo medida”.

O delegado também defendeu que fraudes desse tipo são as responsáveis pelo alto custo de energia repassado aos moradores.

“Esse tombo que ele está dando aqui vai ser repassado para você, consumidor. Você acha que isso vai ficar barato? Quando a sua energia chega caro, é por causa dessas pessoas que estão furtando e praticando estelionato de energia elétrica”, disse.

Segundo a Equatorial, ações como essa podem causar prejuízos ao sistema e também significar risco às pessoas, por provocarem sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!