Morte de cardiologista comove Goiás: “comunidade jamais se esquecerá da sua grandeza”
Antônio José de Araújo teve mais de 50 anos de trajetória médica, marcada pela humanidade e empatia
O cardiologista Antônio José de Araújo, médico renomado em Ceres, no Centro goiano, morreu após cair e bater a parte de trás da cabeça. O acidente aconteceu na última quinta-feira (25), mas repercutiu nesta quarta-feira (1º), após a comoção de diversos moradores.
Antônio chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, havia sofrido traumatismo craniano, foi encontrado inconsciente e sangrando.
Em reação, a Prefeitura de Ceres publicou uma nota de pesar, expressando que se despedem “de um verdadeiro pilar da nossa comunidade”. “Sua presença foi mais que profissional: foi humana, foi afetuosa, foi transformadora”.
A Administração continuou: “o Dr. Antônio dedicou sua vida a servir o povo de Ceres, e em tantos outros lugares, foi exemplo de compromisso, amor à vida e entrega ao próximo”. Também o definiu como esperança em momentos difíceis, símbolo de dedicação e de caridade.
Dizendo que a comunidade do município manterá o cardiologista na memória, a nota diz: “sua importância para a comunidade é incalculável. Ele não apenas curou doenças, mas fortaleceu famílias, inspirou gerações e construiu um legado de saúde, fé e solidariedade”.
Os elogios ao legado continuaram nos comentários. Um amigo de longa data compartilhou: “meu grande amigo.., trabalhamos juntos desde que aqui cheguei em 05/05/1980… um ser humano extraordinário e dedicação à Medicina 24h por dia”. Outra pessoa sintetizou: “que linda missão cumpriu aqui!”.
Leia a nota de pesar da Prefeitura de Ceres na íntegra:
Hoje nós nos despedimos de você, Dr. Antônio José de Araújo.
Despedimo-nos de um médico, mas também de um verdadeiro pilar da nossa comunidade. Sua presença foi mais que profissional: foi humana, foi afetuosa, foi transformadora. Cada atendimento, cada gesto de cuidado, cada palavra de conforto deixaram marcas que o tempo jamais poderá apagar.
O Dr. Antônio dedicou sua vida a servir o povo de Ceres, e em tantos outros lugares, foi exemplo de compromisso, amor à vida e entrega ao próximo. Para muitos, foi esperança nos momentos mais difíceis; para nossa cidade, foi símbolo de dedicação e caridade.
Sua importância para a comunidade é incalculável. Ele não apenas curou doenças, mas fortaleceu famílias, inspirou gerações e construiu um legado de saúde, fé e solidariedade.
Hoje, Ceres chora a sua partida, mas também agradece por cada dia da sua história entre nós. Sua luz e seu exemplo continuarão vivos no coração de todos que tiveram a graça de conhecê-lo.
À família e amigos, nossa mais profunda solidariedade e respeito. Que Deus os conforte e que a certeza da eternidade traga esperança neste momento de dor.
Descanse em paz, Dr. Antônio. A comunidade de Ceres jamais se esquecerá da sua grandeza.
