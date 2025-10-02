Concurso com mais de 3 mil vagas em Goiás vai selecionar profissionais para Educação e Guarda Municipal

Expectativa é que certame contemple todas as áreas da Administração

Natália Sezil - 02 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O concurso para a Prefeitura de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), está um passo mais perto de movimentar milhares de candidatos – que buscam chances na Educação, Guarda Municipal e outras áreas da Administração.

Isso porque foi definida a banca organizadora do certame: o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O edital ainda não foi publicado, mas a expectativa é de que sejam ofertadas 797 vagas imediatas e 2.391 para formação de cadastro de reserva.

As chances devem contemplar todos os níveis de escolaridade, atendendo a diferentes demandas da Administração Municipal.

O prefeito Marcus Vinicius (MDB) já havia comentado, pelas redes sociais, que a seleção atenderia às áreas específicas da Educação e da Guarda Municipal. Mesmo assim, a oportunidade não deve se limitar a elas.

O próximo passo é a elaboração do edital do concurso, que fica sob responsabilidade do Instituto Verbena. Só então serão disponibilizadas informações como cargos, salários, requisitos e cronograma.

