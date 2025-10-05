Com prêmio milionário, goianos tiram a sorte grande e acertam números na Lotofácil

Quinze sortudos, de Anápolis, Goiânia e outras cinco cidades, podem acordar mais felizes

Natália Sezil - 05 de outubro de 2025

(Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

Quinze goianos sortudos podem acordar mais felizes neste domingo (05). A Lotofácil deste sábado (04) sorteou prêmios de mais de R$ 1 milhão – e Goiás marcou presença na lista de ganhadores.

O concurso 3504 tinha prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Os números escolhidos foram: 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 25.

As apostas que acertaram todos os números saíram de Brasília, no Distrito Federal, e de Curitiba, no Paraná. Embora nenhum morador goiano tenha levado o prêmio cheio, cartelas feitas no estado conquistaram até R$ 2.236,20 cada.

Duas foram registradas em Anápolis – uma aposta simples submetida na Lotérica do Anashopping e um bolão feito na Lotérica Vila Formosa.

Em Aparecida de Goiânia, o sortudo foi até o Ponto da Sorte. Em Goiânia, quatro ganhadores escolheram o canal digital para apostar.

Um vencedor goianiense optou pela Loteria Amazonas e outro preferiu a Loteria Trevo Azul. Uma última aposta feita na capital saiu do Portal da Sorte.

Também acertaram 14 dos 15 números um morador de Campos Belos, dois de Cristalina, um de Morrinhos e um de Planaltina.

Agora, os felizardos podem receber os valores nas agências da Caixa Econômica Federal. É preciso apresentar comprovante de identidade original com CPF e o recibo de aposta original e premiado.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (06), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. A aposta mínima é de R$ 3,50.

