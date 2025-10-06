Conheça a carne de porco que é a melhor para bife, superando o contra-filé e o peito de frango

Comparado ao boi e ao frango, esse corte oferece excelente custo-benefício: é mais barato, rende bem e tem um sabor que agrada facilmente

Pedro Ribeiro - 06 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Cozinhando com Aline Brites)

A carne de porco vem conquistando cada vez mais espaço nas mesas dos brasileiros.

Antigamente, muita gente evitava esse tipo de carne por achar que era pesada ou difícil de preparar.

Mas hoje, com mais informação e técnicas adequadas, ela se tornou uma das opções mais saborosas, nutritivas e versáteis da culinária.

O que muitos ainda não sabem é que existe um corte de carne de porco que é perfeito para fazer bife — e que supera até o tradicional contra-filé bovino e o popular peito de frango em sabor e suculência.

Conheça a carne de porco que é a melhor para bife, superando o contra-filé e o peito de frango

O corte de carne de porco que se destaca como o melhor para bife é o pernil.

Muita gente associa o pernil apenas a receitas de forno ou festas de fim de ano, mas o que poucos sabem é que, quando fatiado em pedaços finos, ele se torna excelente para grelhar na frigideira, na chapa ou até na air fryer.

O pernil tem fibras macias e um leve marmoreio de gordura que garante sabor e textura suculenta.

Diferente do lombo, que é mais seco, o pernil mantém a umidade mesmo após o preparo.

Além disso, é um corte que absorve muito bem temperos, o que o torna ideal para marinadas e combinações com ervas e molhos.

Por que o pernil é melhor do que o contra-filé e o peito de frango

O contra-filé é conhecido pela suculência, e o peito de frango, pela leveza. Mas o pernil consegue unir o melhor dos dois mundos.

Ele tem gordura na medida certa, o que evita que o bife resseque, e, ao mesmo tempo, apresenta uma textura mais delicada, perfeita para quem busca uma opção mais leve.

Além disso, a carne de porco é rica em proteínas e vitaminas do complexo B, especialmente a B1 (tiamina), que é essencial para o metabolismo energético.

Comparado ao boi e ao frango, o pernil oferece excelente custo-benefício: é mais barato, rende bem e tem um sabor que agrada facilmente.

Como preparar um bife de pernil perfeito

O segredo para um bom bife de pernil está no corte e no tempo de preparo. O ideal é pedir no açougue fatias com cerca de 1 cm de espessura.

Antes de levar à frigideira, tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, limão ou até mostarda — o pernil combina com uma infinidade de sabores.

Aqueça bem a frigideira, adicione um fio de óleo ou azeite e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado.

Evite mexer muito durante o cozimento para que forme aquela casquinha dourada por fora e fique macio por dentro.

Se quiser um toque especial, finalize com cebolas caramelizadas, chimichurri ou até um fio de mel, que realça o sabor levemente adocicado da carne de porco.

Um corte versátil para o dia a dia

Além do bife, o pernil pode ser usado em várias outras receitas.

Ele fica ótimo em espetinhos, sanduíches, refogados e até moído para preparar hambúrgueres artesanais.

Essa versatilidade faz do pernil uma carne curinga na cozinha, que agrada a todos e ainda ajuda a economizar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!