Homem morre no presídio de Anápolis dias depois de compartilhar vídeo íntimo da ex

Suspeito havia enviado as imagens até mesmo para a filha da vítima, desafiando a ex-companheira após ouvir que seria denunciado

Da Redação - 06 de outubro de 2025

Herbert de Moura foi preso por divulgar imagens íntimas da ex. (Foto: Reprodução e Divulgação/PC)

O homem que foi preso após compartilhar um vídeo íntimo da ex-companheira, em Corumbá de Goiás, foi encontrado morto no interior de uma cela na Unidade Prisional de Anápolis.

Ele teria morrido no último sábado (04), cinco dias depois de ser detido. A informação foi confirmada pela Rádio São Francisco.

A hipótese inicial é de que a morte tivesse causa natural. Ainda assim, informações preliminares apontam que o detento estaria com ferimentos.

Herbert de Moura havia sido denunciado após divulgar imagens íntimas da ex em grupos de mensagens pelo WhatsApp. Ele teria até mesmo enviado o vídeo para a filha dela.

Ao ser confrontado, disse que “não estou nem aí, só chama a polícia para mim”. Embora a vítima tivesse medidas protetivas contra o homem, ele constantemente as descumpria.

Diante do óbito, a possibilidade é de que o inquérito seja arquivado.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!