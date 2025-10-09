Identificado homem que foi assassinado e jogado dentro de cisterna em Anápolis

Vítima foi agredida com golpes de barra de ferro. Jovem também foi atingida e precisou ser socorrida pelo Samu

Natália Sezil - 09 de outubro de 2025

Rogério Rodrigues de Souza tinha de 42 anos. (Foto: Reprodução)

Foi identificado o homem que teve o corpo encontrado dentro de uma cisterna em uma residência na Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis, na manhã desta quinta-feira (09).

Rogério Rodrigues de Souza, de 42 anos, foi atingido por golpes de barra de ferro por outro homem, da mesma idade.

O crime teria ocorrido depois de uma discussão entre os envolvidos, enquanto eles usavam drogas. Uma terceira pessoa – uma jovem, de 22 anos – também foi agredida na cabeça.

Ela conseguiu escapar e pedir ajuda, e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Já Rogério teve o corpo jogado dentro da cisterna. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, passando pela perícia da Polícia Científica.

O suspeito admitiu a autoria dos crimes ainda no portão da casa. Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

