Morre aos 107 anos Dona Josefa, mãe do Padre Geovane e figura marcante na comunidade cristã em Anápolis

Josefa Rodrigues Conceição tinha 107 anos e morreu nesta quinta-feira (09), em Anápolis

Paulo Roberto Belém - 09 de outubro de 2025

Dona Josefa era mãe do Padre Geovane, atuante na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara. (Foto: Reprodução)

A morte de Josefa Rodrigues Conceição, de 107 anos, nesta quarta-feira (09), provocou comoção em Anápolis, principalmente da comunidade católica, pois era uma figura conhecida por onde passava.

Dona Josefa, como era mais conhecida, é mãe do Padre Geovane Alexandre de Sousa, que atua como vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara, uma das principais da cidade.

Ao Portal 6, o vereador Professor Marcos Carvalho (PT), que é amigo próximo da família, comentou sobre a vivência da idosa. “Uma figura conhecidíssima no meio católico. Sempre acompanhava o filho”, destacou.

O vereador deu mais detalhes que explicam a presença que Dona Josefa exercia. Isso pelo fato de acompanhar o filho em vários dos deslocamentos que o Padre Geovane fez entre Anápolis e Abadiânia.

”Na Paróquia São José Operário, na Santa Isabel, Boa Vista, e também na Paróquia Divino Pai Eterno, no bairro das Bandeiras, antes de atuar na Paróquia Nossa Senhora de Fátima”, complementou.

O velório de Dona Josefa acontece nesta tarde na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também na Vila Jaiara. Uma missa de corpo presente foi realizada às 15h e o sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Parque, em Anápolis.

