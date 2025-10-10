Casal acusado de assassinato em Anápolis vai a júri popular quatro anos após o crime

Wender Bruno Gomes foi esfaqueado pelo marido da ex-esposa após uma confusão envolvendo a filha

Natália Sezil - 10 de outubro de 2025

Marcelo André dos Santos e Bruna da Costa e Silva são acusados de assassinar Wender Bruno Gomes, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O caso de Wender Bruno Gomes, morto aos 32 anos após ser esfaqueado pelo companheiro da ex-esposa, tem data marcada para o próximo desdobramento.

Um júri popular que acontece no dia 06 de novembro vai avaliar os crimes supostamente cometidos por Marcelo André dos Santos e Bruna da Costa e Silva, no dia 28 de setembro de 2021, em Anápolis.

Os dois são acusados de terem ido até a casa de Wender e começado uma confusão com ele e a nova esposa dele. Isso porque queriam tirar satisfação por conta de uma situação envolvendo a filha do ex-casal.

A versão contada à época é de que a criança havia “entrado no meio” de uma briga entre Wender e a esposa. A madrasta gritou com a enteada e mandou que “calasse a boca”.

Teria sido por conta dessa situação que Bruna foi até a casa do ex. Junto com Marcelo, ela portava uma faca, usada para esfaquear Wender após ele tentar correr do outro homem.

Os acusados chegaram a fugir e foram presos em Senador Canedo no dia seguinte, 29 de setembro. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem confessou ter matado a vítima. Eles foram soltos cerca de três semanas depois.

