Condomínio em Caldas Novas é investigado após funcionário sem treinamento morrer ao cair de caixa d’água
Durante investigações, foi descoberto que local não possuía equipamentos de segurança ou superficiais antiderrapantes
Um condomínio em Caldas Novas está sendo alvo de investigação, após um vigilante cair enquanto tentava colocar uma mangueira no topo de uma caixa d’água. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (17).
A situação ocorreu por volta das 09h, enquanto a vítima se empenhava em subir o tubo até a estrutura metálica de 12 metros de altura.
Durante a ação, ele teria se desequilibrado e sofrido uma queda de aproximadamente 4,5 metros. O vigilante não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O caso foi registrado pela Polícia Civil (PC), que compareceu à ocorrência.
Diante dos fatos, a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás iniciou diligências. Durante uma apuração realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, foi constatado que o local não possuía equipamentos de segurança nem superfícies antiderrapantes.
Além disso, o condomínio também não havia fornecido autorização ou treinamento específico à vítima para a execução de trabalho em altura.
Diante das irregularidades, foram lavrados diversos autos de infração contra o condomínio, por descumprimento das normas de segurança do trabalho.
O Ministério Público de Goiás (MPGO) requisitou a instauração de um procedimento policial para apurar um possível crime culposo relacionado à morte do trabalhador, em decorrência das falhas na adoção de medidas de segurança ocupacional.
O caso segue sendo investigado.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!