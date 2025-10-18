Condomínio em Caldas Novas é investigado após funcionário sem treinamento morrer ao cair de caixa d’água

Durante investigações, foi descoberto que local não possuía equipamentos de segurança ou superficiais antiderrapantes

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Condomínio fica localizado em Caldas Novas (Foto: Google Street View)

Um condomínio em Caldas Novas está sendo alvo de investigação, após um vigilante cair enquanto tentava colocar uma mangueira no topo de uma caixa d’água. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (17).

A situação ocorreu por volta das 09h, enquanto a vítima se empenhava em subir o tubo até a estrutura metálica de 12 metros de altura.

Durante a ação, ele teria se desequilibrado e sofrido uma queda de aproximadamente 4,5 metros. O vigilante não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O caso foi registrado pela Polícia Civil (PC), que compareceu à ocorrência.

Diante dos fatos, a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás iniciou diligências. Durante uma apuração realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, foi constatado que o local não possuía equipamentos de segurança nem superfícies antiderrapantes.

Além disso, o condomínio também não havia fornecido autorização ou treinamento específico à vítima para a execução de trabalho em altura.

Diante das irregularidades, foram lavrados diversos autos de infração contra o condomínio, por descumprimento das normas de segurança do trabalho.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) requisitou a instauração de um procedimento policial para apurar um possível crime culposo relacionado à morte do trabalhador, em decorrência das falhas na adoção de medidas de segurança ocupacional.

O caso segue sendo investigado.

