Gabriel Yuri Souto - 19 de outubro de 2025

Em 1959, uma boneca de plástico com proporções irreais e estilo inconfundível fez sua estreia na Feira Internacional de Brinquedos de Nova York. Batizada de Barbie, ela não era apenas uma boneca, mas uma revolução no mercado.

Criada por Ruth Handler, cofundadora da Mattel, Barbie foi inspirada na filha do casal Handler, Barbara, e na boneca alemã Bild Lilli, originalmente destinada ao público adulto. Com essa inovação, Ruth transformou Barbie em um ícone cultural, oferecendo às meninas uma representação de mulheres independentes e com múltiplas possibilidades de carreira.

O que os criadores da Barbie e da Hot Wheels tinham em comum — e pouca gente sabe

Mas Barbie não foi a única criação do casal. Em 1968, Elliot Handler, marido de Ruth e também cofundador da Mattel, lançou os Hot Wheels. Inspirado pelos carrinhos de brinquedo Matchbox, Elliot queria criar modelos mais ousados e estilizados. Com a ajuda do designer Harry Bentley Bradley, ele introduziu os “Sweet 16”, 16 modelos de carros com design arrojado e cores vibrantes, que rapidamente conquistaram o mercado.

O que muitos não sabem é que Barbie e Hot Wheels nasceram da mesma visão empreendedora. Enquanto Ruth focava em criar uma boneca que representasse o futuro das meninas, Elliot buscava oferecer aos meninos brinquedos que estimulassem a imaginação e a criatividade. Juntos, eles transformaram a Mattel em um império do entretenimento infantil, criando produtos que até hoje são referência no mercado.

A história dos Handlers é um exemplo de como a união de talentos e a visão inovadora podem transformar o mundo. Eles não apenas criaram brinquedos, mas moldaram gerações, influenciaram culturas e deixaram um legado que atravessa décadas. E tudo isso começou dentro da mesma casa, com um casal que acreditava no poder da imaginação e da criatividade.

