Concurso da Alego terá 20 vagas para Analista Administrativo com salários de até R$ 9.682
Jornada de trabalho é de 30 horas semanais e cargo não exige formação específica
O concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) terá 20 vagas para a função de Analista Administrativo, que exige diploma de nível superior em qualquer área do conhecimento.
A remuneração inicial é de R$ 9.682,66 mas ainda pode contar com acréscimos, como a gratificação adicional de aperfeiçoamento profissional (25% para pós-graduação, 30% para mestrado e 35% para doutorado).
A jornada de trabalho é de seis horas diárias, totalizando 30h semanais. O cargo é o terceiro com maior número de oportunidades, segundo divulgado pela Casa até agora, ficando atrás de policial legislativo (40 vagas) e da área de TI (25).
O analista administrativo é responsável pelo apoio a diversas atividades, que envolvem, principalmente, planejamento e gestão.
Supervisão de execução de contratos, procedimentos de licitação e orçamento são alguns dos tópicos abordados no cotidiano de trabalho.
O concurso da Alego será regido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e oferece 101 vagas. O edital ainda não foi publicado.
