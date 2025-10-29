Conheça cidade mais perto do céu que virou a capital dos óvnis em Goiás

Relatos de outro mundo se somam a paisagens que também parecem irreais

Natália Sezil - 29 de outubro de 2025

Cidade se ergue no Norte do estado como local de avistamento de óvnis e ecoturismo. (Foto: Prefeitura de Alto Paraíso e Secretaria de Turismo de Alto Paraíso de Goiás)

Relatos de aterrisagem de naves extraterrestres, luzes misteriosas espalhadas por aí e visões que nem todo mundo consegue perceber: foi com histórias desse tipo que Alto Paraíso de Goiás passou a ser conhecida como a “Capital dos Óvnis”.

Em meio a uma paisagem exuberante da Chapada dos Veadeiros e sobre formações de quartzo no subsolo que conferem a ideia de portal energético, a cidade se ergue no Norte goiano.

E se ergue mesmo: é o município que está “mais pertinho do céu” em todo o estado. Com altitude média de 1.232 metros, Alto Paraíso desponta entre as formações do Planalto Central.

Com 10.306 habitantes (pelo Censo 2022), a cidade acumula histórias de outro mundo. Em 2024, virou alvo da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para que se tornasse oficialmente a “Capital dos Óvnis”.

O projeto de lei proposto pelo deputado George Morais (PDT-GO) em junho passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Alego, mas foi arquivado em novembro do mesmo ano.

Em 2025, a cidade foi palco do primeiro simpósio de ufologia, que contou com a presença de estudiosos brasileiros e internacionais.

Mesmo para quem não acredita na mística, Alto Paraíso tem muito a oferecer. A 425 km de Goiânia, é excelente cenário para o ecoturismo e o turismo de aventura.

Segundo a Prefeitura, são mais de 120 cachoeiras catalogadas, de diversos tamanhos e com águas cristalinas.

O Vale da Lua ganha um destaque especial, onde as rochas possuem “cavas”, formadas pelas corredeiras do rio São Miguel. O Mirante da Janela também entra na lista, possibilitando ver desde o Salto do Rio Preto até a Cachoeira Garimpão.

