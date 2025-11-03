Adolescente morre após ser pressionado a brincar de “lutinha” em Goianira

Vítima chegou a ser levada ao hospital, após um golpe no abdômen, mas não resistiu

Natália Sezil - 03 de novembro de 2025

Carlos Emanuel Milhomem Soares tinha 14 anos. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um adolescente, de 14 anos, morreu após se envolver em uma brincadeira de “lutinha” em uma praça de Goianira, na região Metropolitana de Goiânia.

O acidente aconteceu na noite deste domingo (02), quando Carlos Emanuel Milhomem Soares foi até uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II.

Ele teria sofrido um golpe no abdômen e passado mal. Chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada no hospital.

O adolescente teria ido até o local para jogar bola, mas acabou sendo desafiado pelos colegas a se juntar à “lutinha“.

Um amigo de Carlos Emanuel explicou à TV Anhanguera que a vítima não queria entrar na suposta briga.

“Ele nem gostava de brincar disso. Estavam colocando pilha nele, aí entrou no psicológico, e ele foi. Tinha muita gente chamando. Falaram que ele não era homem pra isso, falaram que tava com medo“, contou.

O adolescente, de 16 anos, com quem a vítima brigava, foi levado à delegacia e prestou depoimento em um caso que é investigado como homicídio culposo – quando não há a intenção de matar.

Três jovens, de 18 e 19 anos, também foram autuados. Eles devem responder por corrupção de menor e incitação à violência.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e conta com apoio do Conselho Tutelar, que acompanha de perto o ocorrido.

