Adolescente morre após ser pressionado a brincar de “lutinha” em Goianira
Vítima chegou a ser levada ao hospital, após um golpe no abdômen, mas não resistiu
Um adolescente, de 14 anos, morreu após se envolver em uma brincadeira de “lutinha” em uma praça de Goianira, na região Metropolitana de Goiânia.
O acidente aconteceu na noite deste domingo (02), quando Carlos Emanuel Milhomem Soares foi até uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II.
Ele teria sofrido um golpe no abdômen e passado mal. Chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada no hospital.
O adolescente teria ido até o local para jogar bola, mas acabou sendo desafiado pelos colegas a se juntar à “lutinha“.
Um amigo de Carlos Emanuel explicou à TV Anhanguera que a vítima não queria entrar na suposta briga.
“Ele nem gostava de brincar disso. Estavam colocando pilha nele, aí entrou no psicológico, e ele foi. Tinha muita gente chamando. Falaram que ele não era homem pra isso, falaram que tava com medo“, contou.
O adolescente, de 16 anos, com quem a vítima brigava, foi levado à delegacia e prestou depoimento em um caso que é investigado como homicídio culposo – quando não há a intenção de matar.
Três jovens, de 18 e 19 anos, também foram autuados. Eles devem responder por corrupção de menor e incitação à violência.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e conta com apoio do Conselho Tutelar, que acompanha de perto o ocorrido.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia.