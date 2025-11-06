Dirigente do Anápolis revela que clube deve se tornar uma SAF em breve: “já está em andamento”

Profissional explicou qual seria a intenção da equipe com isso, citando, inclusive, qual seria o valor atual do Tricolor da Boa Vista

Paulo Roberto Belém - 06 de novembro de 2025

Wadirton Dutra é Diretor de Futebol do Anápolis Futebol Clube. (Foto: Damara Dantas/Portal 6)

O Diretor de Futebol do Anápolis, Warditon Dutra, revelou em entrevista nesta quinta-feira (06), que o processo que pode tornar o Galo da Comarca em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já “está em andamento”.

A fala foi à Rádio Bandeirantes Goiânia. “O estatuto já tá sendo modificado”, garantiu o dirigente, citando o exemplo de outras equipes do estado terem se tornado SAFs, mas sem mencionar a Anapolina, a rival local da equipe que já atua desta forma.

Dutra incrementou que reuniões constantes estão sendo realizadas, destacando que o Anápolis é um time assediado com relação a investimentos.

“Teve um pessoal, veio aqui, conversou e a gente espera que eles apresentem uma proposta concreta, apresentem carta fiança”, adiantou, sem especificar quem seria.

O diretor declarou à rádio que o Galo da Comarca tem valor de mercado interessante. “Hoje avaliado em R$ 200 milhões”, complementando que o clube não tem dono.

“O Anápolis não tá à venda. O que o Anápolis busca, eu acho que como qualquer outra equipe, é investimento”, esclareceu, ressaltando que a ideia não seria uma prioridade da diretoria.

Valor do Tricolor da Boa Vista

O repórter da Rádio Bandeirantes Goiânia quis saber mais sobre o valor declarado por Dutra. “O Anápolis tem um patrimônio físico muito valioso”, devolveu ao profissional. Assim, ele explicou o porquê.

“Não tem passivo trabalhista, o passivo fiscal é pequeno, o patrimônio do clube tem um alto valor, principalmente o Centro de Treinamento da Boa Vista, que tem uma área de 66 mil metros quadrados numa área nobre da cidade”, iniciou.

Dutra ainda citou outro dado que agregaria nesse valor: a vaga da Série C do Campeonato Brasileiro.

Finalizando, o dirigente citou o exemplo do Confiança do Sergipe que, segundo ele, foi negociado com o grupo liderado pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

