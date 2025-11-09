PM encontra e prende “ladrão de nutella” em Anápolis

Mais cedo ele havia furtado seis unidades do produto no Supervi da Vila Santa Maria

Da Redação - 09 de novembro de 2025

Wilame Silva da Conceição recebeu voz de prisão após furtar seis potes de Nutella. (Foto: Reprodução)

O homem identificado como Wilame Silva da Conceição, que havia furtado seis potes de Nutella em um supermercado de Anápolis, foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (09), poucas horas após o crime.

Durante patrulhamento na Vila Santa Maria de Nazareth, uma equipe do 4º BPM reconheceu o suspeito na Rua Ângelo Teles, usando as mesmas roupas descritas por testemunhas: blusa marrom, bermuda jeans e chinelos.

Wilame foi abordado e identificado pelos policiais. Na busca pessoal, nenhum dos seis potes de creme de avelã foi encontrado, indicando que os produtos já haviam sido descartados ou repassados.

Uma testemunha que presenciou o furto fez o reconhecimento formal do autor, o que confirmou sua participação na ocorrência.

Diante da confirmação, Wilame Silva da Conceição recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado e seguem os procedimentos legais.

Em tempo:

O furto ocorreu no Super Vi, localizado na Avenida Ana Jacinta, e chamou atenção pela peculiaridade dos produtos levados — seis potes da famosa marca de creme de avelã, avaliados em cerca de R$ 200.

